Ранее она была кондитером, а теперь выкуривает российских оккупантов.

В сети стало вирусным видео, на котором украинская защитница дает отпор российским оккупантам на САУ (самоходная артиллерийская установка, которая предназначена для непосредственного огневого сопровождения танков и пехоты в бою, выполнения задач артиллерийской поддержки подвижных соединений и борьбы с танками противника).

На Facebook-странице 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского рассказали о девушке-воине.

Это Татьяна из бригады Выговцев. Ранее она была кондитером, а теперь выкуривает врага.

В рядах Вооруженных Сил девушка с 2017 года. Сперва служила в медроте, потом в реактивной батарее, а дальше – в самоходном дивизионе. И все это в отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

Потом она уехала учиться на наводчика САУ и была единственной девушкой в учебном дивизионе в Немирове. В феврале планировала поехать учиться на командира пушки, но мужественно встала на защиту Украины.

Вот так девушка-кондитер стала военным профи.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут уже в ближайшее время получить в свое распоряжение первый образец дальнобойной артиллерии стандарта НАТО. Речь идет о самоходные артиллерийские установки Zuzana, продажа которых обсуждается между Украиной и Словакией. Так что совсем скоро Татьяна сможет получить в свои руки более современное оружие, которое позволит эффективнее выгонять оккупантов из Украины.

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