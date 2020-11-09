Ирина стала первой женщиной в Украине, которая решилась судиться за справедливость с государством, где суды принимают решения в пользу обидчика.

Украинка Ирина Левчук так хотела защитить себя и детей от мужа-обидчика, что, проиграв все суды, обратилась в европейский - по правам человека.

Читайте такжеВ Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила мать (видео)Как говорится в сюжете ТСН, 14 лет назад о ее самом счастливом дне в жизни писала вся местная пресса Ровно. У Ирины Левчук преждевременно на 7 месяце беременности родились трое близнецов. Что выживут все трое, врачи не обещали. Однако мама и врачи их выходили. Городские власти подарили многодетной семье 4-комнатную квартиру. И это должно было стать началом их счастливой истории, однако так не случилось - муж начал бить жену.

Она ждала 6 лет. Подала на развод, алименты но с тираном все равно приходилось делить квартиру. Под хмельком руками и ногами он бил ее на глазах у детей.

С детьми она часто пряталась у соседей. Позже она пошла в суд с иском о выселении обидчика из квартиры. Решение было удовлетворено полностью и его выселили.

Но он подал апелляцию и выиграл. А позже проигрыш в Верховном суде для женщины означал одно: за закрытыми дверями квартиры ад будет продолжаться. И адвокат Наталья Бухта предложила Ирине испытать последний шанс – Европейский суд по правам человека.

Ирина стала первой женщиной в Украине, которая решилась судиться за справедливость с государством, где суды принимают решения в пользу обидчика.

После решения в Европейском суде по правам человека исполнительная служба выставляет на аукцион долю мужниной квартиры, чтобы вернуть ей долги по алиментам. Также Европейский суд обязал Украину выплатить женщине компенсацию за моральный ущерб в размере 4,5 тыс. евро. А Верховный суд теперь должен пересмотреть ее дело. Но женщина защитила не только себя - дело Левчук против Украины теперь станет своеобразной настольной книгой судей во время рассмотрения похожих дел.

14 лет назад об Ирине, родившей тройню писали все газеты. Сегодня о ней снова гудит вся пресса. Но еще один ее самый счастливый день впереди: когда ее муж уйдет из квартиры. Борьба Ирины еще не закончилась. Впереди пересмотр ее дела.

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Автор: УНИАН