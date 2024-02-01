Количество официально трудоустроенных украинцев в Польше на конец 2023 года составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев.

Этой зимой больше всего украинцев, которые находятся в Польше, приехали из Днепропетровской области. Меньше всего-киевлян и жителей Крыма с количеством в менее 1%.

Такие данные опубликовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. Сейчас ТОП-10 областей по наибольшему количеству украинцев в Польше выглядит так:

Днепропетровская - 9,82%;

Хмельницкая - 6,8%;

Ивано-Франковская - 6,3%;

Львовская - 6,05%;

Волынская-5,79%;

Ровенская - 5,79%;

Харьковская - 5,29%;

Житомирская - 5,29%;

Винницкая - 4,53%.

Отмечается, что среди опрошенных 52,64% - жители городов, 17,63% приехали из поселков (ранее поселок городского типа) и 29,72% - из сел.

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Аналитики обращают внимание, что весной 2022 года больше всего украинцев приехало в Польшу из областей, находящихся в близости от боевых действий. А зимой 2023-2024 года в Польше среди опрошенных подавляющее большинство трудовых мигрантов.

По словам директора департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анны Джоболды, количество официально трудоустроенных украинцев в Польше на конец 2023 года составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев.

Украинцы в Польше: что известно

В октябре сообщалось, что у 59% украинцев после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается более 500 злотых в месяц (около 111 евро - 4,3 тысячи гривен).

Также известно, что за последние два года украинцы зарегистрировали в Польше более 48 тысяч ФЛП.

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