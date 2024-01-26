В 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Количество физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Польше гражданами Украины, в 2023 году было более чем на две трети больше, чем годом ранее. Каждое десятое основанное предприятие было украинским.

В частности, об этом свидетельствуют данные Центральной регистрации и информации о бизнесе, проанализированные "Rzeczpospolita". Издание пишет, что до начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, украинцы регистрировали в Польше чуть более 200 ФЛП в месяц.

"В марте количество компаний выросло почти до 600, но в последующие месяцы количество регистраций возросло. В апреле их число приблизилось к 1300, а в мае и июне – к 1700. В последующие месяцы украинцы зарегистрировали более 2000 компаний, а начало 2023 года еще больше ускорило эти темпы. В марте, а затем в августе, сентябре и октябре количество новых компаний выросло до 2700-2800 в месяц", - говорится в сообщении.

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В целом, как отмечается, в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Примерно каждая четвертая украинская компания была зарегистрирована в Мазовецком воеводстве, затем в Нижнесилезском, Малопольском и Поморском воеводствах.

Украинцы в Польше - последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша не собирается депортировать военнообязанных украинцев, но готова создать условия для, чтобы они сами вернулись в Украину. Такое мнение высказал председатель Комитета по иностранным делам Сейма Павел Коваль изданию Sestry.

Коваль считает, что депортировать украинцев, которые на родине подлежат мобилизации, противозаконно.

"Нужно задействовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться (...) вернулись в Украину. То есть нужно позаботиться, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских условиях происходила проверка, могут ли люди (...) быть мобилизованными в Украине", - считает он.

Советник руководителя Офиса президента Украины и экс-нардеп Сергей Лещенко поделился "идеей", как вернуть домой украинских беженцев. Для этого страны Европы должны прекратить помощь украинцам, выехавшим из-за войны.

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