Президент Еврокомиссии говорит, что речь идет о 4,5 миллиона украинцев.

По состоянию на сейчас 4,5 миллиона украинцев, которые сейчас нашли себе место в европейских странах, хотят вернуться домой, когда будет "устойчивый мир".

Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии, которое проходит в Киеве.

По ее словам, речь идет и о 700 тысячах перемещенных в страны Европейского Союза украинских детей, которые учатся, украинских студентов, которые благодаря Программе ЕС "Эразмус+" смогли найти новую академическую среду.

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"4,5 миллиона украинцев, которые сейчас нашли себе место в европейских странах, все же хотят вернуться домой, а для этого необходим устойчивый мир", - отметила она.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны миллионы украинцев выехали за границу. Больше всего беженцев приняли Германия и Польша. Они с начала 2022 года и до сих пор лидируют среди других государств.

Однако к 2025 году стало понятно, что власти некоторых стран пересматривают свое отношение к помощи украинцам. Например, в Норвегии заявили, что больше не будут автоматически предоставлять убежище жителям 14 областей Украины.

Доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий сказал, что вернуть часть украинцев обратно из других стран все еще можно. Однако для этого нужно принимать необходимые меры.

По словам эксперта, в Украину вернутся преимущественно люди старшего возраста, которым сложно интегрироваться за рубежом, а также часть молодежи. Он добавил, что большая часть украинских школьников, которые сейчас выехали на учебу, вряд ли вернутся в ближайшие годы.

По мнению Гайдуцкого, после завершения военного положения в Украину вернется примерно два миллиона человек. Это будут преимущественно украинцы старшего возраста, которым сложно интегрироваться за рубежом, а также часть молодежи. В то же время определенная часть граждан покинет Украину.

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