Сейчас Украина работает над следующим эвакуационным рейсом.

Военно-транспортный самолет эвакуировал из захваченного талибами Кабула украинцев с военной базы, иностранных журналистов и общественных деятелей, которые попросили о помощи.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" утром 22 августа.

"На родину вернулись 12 украинцев с военной базы. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи", – говорится в сообщении.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это второй эвакуационный борт из Кабула.

"Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине. Среди них – граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности)", – сообщил министр в Facebook.

Читайте такжеВ МИД рассказали, как планируют эвакуировать украинцев из Афганистана"Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает", – добавил Кулеба.

По его словам, сейчас Украина работает над следующим рейсом из Кабула.

Автор: Катерина Шварц