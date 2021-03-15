Василий Воскобойников считает, что нелегально работающий за рубежом украинец может стать жертвой торговли людьми и быть насильно принужден к труду.

Украинцы в поисках заработка за рубежом могут потерять до 1,5 тыс. долл. из-за мошенников, которые обещают легально трудоустроить за границей, но потом просто исчезают.

Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников, говоря о рисках неофициальных заработков в Европе.

«Главный риск - потерять свои деньги и не поехать на работу. Потому что большинство мошенников берет деньги за свои услуги заранее, а потом, когда собирается критическая масса людей, которые требуют отправки на работу, они исчезают, выключают телефоны и меняют адреса офисов. Суммы, которые люди теряют, могут достигать от 300 до 1500 долларов США», - сказал он.

По его словам, человек, который работает нелегально за границей, фактически добровольно лишает себя большинства прав, которые предусмотрены для тех, кто работает официально.

«Нелегалу могут не заплатить деньги за работу и депортировать домой с запретом на въезд в страны ЕС до 5 лет. В случае получения травмы на производстве или болезни, этому человеку придется или выложить большие деньги за лечение (которых часто просто нет), или ехать домой и там лечиться», - сказал он.

Эксперт рассказал, что недавно в Польше произошел случай, когда нелегальный украинский работник покончил с собой в больнице, поскольку ему выставили счет за лечение, а денег у человека не было.

Воскобойников считает, что нелегально работающий за рубежом украинец может стать жертвой торговли людьми и быть насильно принужден к труду.

«Конечно, человек, который знает, что нарушает законы страны пребывания, потому что находится и работает там нелегально, подвергается риску стать жертвой, в том числе, торговли людьми. Подобные люди доверяют непонятным личностям, часто из числа земляков, потому что не знают языка и боятся встречи с местными правоохранителями и наказания. Их можно использовать «вслепую» или принуждать к работе угрозами, как часто и происходит», - добавил эксперт.

Воскобойников выразил надежду, что законопроект «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу» нанесет сокрушительный удар по мошенникам, которые обманывают при трудоустройстве.

Как сообщал УНИАН, ограничения в некоторых отраслях экономики, которые действуют в Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать за рубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты проделанной работы. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Кроме того, у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не возвратить его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.

Также существуют случаи, когда украинцев, которые выезжали за границу на нелегальную работу, не только депортировали, но и забирали заработанные деньги при возвращении домой.

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Автор: УНИАН