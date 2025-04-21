Позиция Папы Франциска относительно войны в Украине оставалась предметом дискуссий. Понтифика обвиняли в том, что он не учитывал реалии агрессии.

В Пасхальный понедельник, 21 апреля, отошел в вечность Папа Римский Франциск. Понтифик часто упоминал об Украине в своих проповедях и публичных заявлениях.

УНИАН собрал самые важные и скандальные заявления Папы Франциска об Украине и войне.

"Мир для Украины" - апрель 2025 года

20 апреля, за день до смерти, после тяжелой болезни Папа Римский Франциск появился перед верующими на Пасху. В праздничной речи он вспомнил Украину.

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Папа Римский сказал лишь фразу: "Братья и сестры, с Пасхой!". Остальное его послание зачитал помощник. Понтифик в своем обращении призвал прекратить войну в Украине и Газе:

"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом году Пасха также будет поводом для освобождения военнопленных и политзаключенных".

"Мученическая Украина" - февраль 2025 года

"Украина - это мученическая страна, которая много терпит. Давайте молиться за нее каждый день", - сказал Франциск во время общей аудиенции в Ватикане.

Это выражение Папа использовал с начала полномасштабного вторжения России, акцентируя на жертвах среди мирного населения.

Рождественское послание Urbi et Orbi - декабрь 2024 года

В своем традиционном обращении Папа призвал к прекращению войны в Украине.

"Пусть замолчит оружие в измученной войной Украине! Пусть будет мужество, необходимое, чтобы открыть двери к переговорам, диалогу и встречам, чтобы достичь справедливого и прочного мира."

Этот призыв прозвучал на фоне его пожеланий мира в других конфликтных регионах мира.

"Белый флаг" - март 2024 года

В марте прошлого года Папа спровоцировал скандал. Понтифик заявил, что Украине пора "поднять белый флаг" и начать переговоры с РФ. По словам Франциска, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять "белый флаг" и вести переговоры".

"Нужно мужество поднять "белый флаг", вести переговоры", - сказал понтифик в интервью швейцарскому телевидению RSI.

Эта фраза вызвала волну критики. Ее интерпретировали как намек на капитуляцию Украины. После реакции Ватикан уточнил: речь шла о переговорах для прекращения насилия, а не о политической сдаче.

Заявление Ватикана относительно агрессора

После возмущения украинской стороны представитель Святого Престола объяснил слова Папы:

"Россия - агрессор. Она должна прекратить несправедливую войну".

Это стало важным уточнением к предыдущим неоднозначным заявлениям Папы.

"Безумие войны приводит к поражению" - март 2024 года

После резонансного заявления о "белом флаге" Папа Франциск во время еженедельной аудиенции призвал к молитве за мир.

"Многие молодые люди идут умирать. Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению."

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"Будьте патриотами, но не врагами. Учитесь прощать, отвергайте войну", - обратился Папа к украинским подросткам и студентам.

Франциск подчеркнул, что настоящее восстановление нации возможно только через мир и духовное исцеление.

"Они же братья" - декабрь 2024 года

15 декабря 2024 года во время молитвы на острове Корсика Папа Франциск назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями", призвав к примирению.

"Они же братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война - это всегда поражение. Мира всему миру!"

Это заявление вызвало возмущение среди украинцев, которые считают, что такие сравнения игнорируют агрессию России и страдания украинского народа.

Папа Римский умер - что известно

Как сообщал УНИАН, в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Отмечается, что Папа отошел в вечность в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Кевин Фаррелл, камерленг Святой Римской Церкви со скорбью сообщил о смерти Папы Франциска: "Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца".

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