В частности, 65% респондентов вспомнили президента Владимира Зеленского, 47% – главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а среди иностранных политиков наиболее важную роль в поддержке, по мнению украинцев, сыграл президент США Джо Байден.

Украинцы назвали политиков и общественных деятелей, которые сыграли важную роль в обороне нашего государства.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, как отмечается, отвечая на открытый вопрос "какие политики или общественные деятели сыграли важную роль в обороне страны?", 65% респондентов вспомнили президента Владимира Зеленского, 47% – главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

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"Следующие позиции со значительным отрывом заняли другие руководители украинских военных ведомств и генералы, а также гражданские представители власти. Среди общественных деятелей и волонтеров украинцы особо отметили волонтера Сергея Притулу", - говорится в результатах опроса.

Также оно показало, что в 2022 году резонансными событиями стали визиты лидеров иностранных стран и их поддержка Украины.

"По результатам опроса, именно оружие из-за границы (13,5%) и поддержка союзников (11,8%) и партнеров вселяла в украинцев больше всего надежды и оптимизма. По мнению украинцев, среди иностранных политиков или общественных деятелей наиболее важную роль в поддержке Украины сыграл президент США Джо Байден (58%), президент Польши Анджей Дуда (50%), бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон (49%). Значительно меньше люди вспоминали президента Франции Эмануэля Макрона (10%) и канцлера Германии Олафа Шольца (9%)", - говорится в исследовании.

В то же время, согласно результатам опроса, отношение украинцев к руководителю Российской Федерации однозначное – 94% респондентов считают, что Путин является современным Гитлером.

Как проводили опрос

Опрос проведен с 23 по 30 марта 2023 года методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Он был проведен по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Последние опросы украинцев

Подавляющее большинство опрошенных украинских граждан (94%) верит в победу Украины в войне, которую развязала против нашего государства Россия.

В то же время, нашлось около 4% опрошенных граждан, которые не верят в победу нашего государства над агрессором. Еще 4% оказалось "трудно ответить" на этот вопрос.

Ранее стало известно, что 72% украинцев считают, что сейчас не надо начинать переговоры с РФ по миру.

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