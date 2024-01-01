Сейчас существуют лидеры, которые выполняют кремлевскую работу внутри Европейского Союза.

Саммит НАТО в Вашингтоне в 2024 году вряд ли будет иметь для Украины какие-то значительные положительные результаты, поскольку в Альянсе не наблюдается "достаточного уровня энергии" по вопросу украинского членства. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире телемарафона.

"Честно говоря, я не настроен оптимистично. Я не слышу высказываний или разговоров, указывающих, что в 2024 году в Вашингтоне результат может быть более успешным, чем саммит 2023 года в Вильнюсе. Я смотрю на Орбана в Венгрии, Фицо в Словакии. Они оба сейчас выполняют кремлевскую работу разными способами внутри Европейского Союза. Венгрия даже заблокировала вступление Швеции в НАТО. Я не чувствую достаточного уровня энергии по вопросу украинского членства. Будем надеяться, что я полностью неправ", - сказал Ходжес.

По его словам, США должны получить ясность относительно целей в Украине. США должны действительно помочь Украине одержать победу, потому что это в их интересах.

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"Следует продолжать поддержку вступления Украины в НАТО. Альянс станет лучше в тот день, когда примет Украину", - добавил Ходжес.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что все страны-члены Альянса соглашаются с идеей вступления Украины в будущем. В качестве доказательства он приводил решение июльского саммита, на котором для Украины отменили требование реализации "Плана действий по членству".

Бывший генсек Альянса (в 2009-14 гг.) Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО может принять Украину в альянс без оккупированных Россией территорий. Это должно показать Кремлю, что война не остановит сближение Украины с Западом.

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