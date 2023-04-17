Ее в конце прошлого года искала дочь.

Украине удалось вернуть на подконтрольные территории тяжело больную пожилую женщину, которую незаконно вывезли на временно захваченную часть Херсонщины. Ее с конца прошлого года искала дочь.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на официальной странице на Facebook. В декабре прошлого года в ведомство обратилась девушка, которая разыскивала свою мать. Пожилая женщина оказалась на захваченной части Херсонской области. Рашисты незаконно переместили ее в Геническ, несмотря на тяжелое ранение.

"В сотрудничестве с волонтерской организацией "Помогаем выехать" старушку удалось вывезти из временно оккупированного города через территорию России и Беларуси. Тяжелобольную женщину на границе с Беларусью забрала скорая помощь из города Кривой Рог. Именно в Кривом Роге ее ждет дочь, которая, не теряя надежды, сделала все, чтобы вернуть свою маму", — сказано в сообщении Минреинтеграции.

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Женщина продемонстрировала пример мужества и стойкости, подчеркнули в ведомстве. Она согласилась покинуть временно оккупированную территорию, несмотря на тяжелое состояние.

Украина возвращает своих граждан

На Пасху удалось провести большой обмен пленными. Украина вернула 130 бойцов, среди которых были военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и сотрудники ГССТ.

По состоянию на март сообщалось, что в целом удалось обменять 2 тысячи солдат. Однако на текущий момент статистика выросла.

В середине апреля Украина вернула тела 82 украинских бойцов, которые находились на временно оккупированных территориях.

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