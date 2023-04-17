Украине удалось вернуть на подконтрольные территории тяжело больную пожилую женщину, которую незаконно вывезли на временно захваченную часть Херсонщины. Ее с конца прошлого года искала дочь.
Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на официальной странице на Facebook. В декабре прошлого года в ведомство обратилась девушка, которая разыскивала свою мать. Пожилая женщина оказалась на захваченной части Херсонской области. Рашисты незаконно переместили ее в Геническ, несмотря на тяжелое ранение.
"В сотрудничестве с волонтерской организацией "Помогаем выехать" старушку удалось вывезти из временно оккупированного города через территорию России и Беларуси. Тяжелобольную женщину на границе с Беларусью забрала скорая помощь из города Кривой Рог. Именно в Кривом Роге ее ждет дочь, которая, не теряя надежды, сделала все, чтобы вернуть свою маму", — сказано в сообщении Минреинтеграции.
Женщина продемонстрировала пример мужества и стойкости, подчеркнули в ведомстве. Она согласилась покинуть временно оккупированную территорию, несмотря на тяжелое состояние.
Украина возвращает своих граждан
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