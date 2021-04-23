Минздрав 21 апреля получил письмо от COVAX о графике поставок следующих доз вакцины от коронавирусной болезни.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина еще ожидает поставку в рамках глобальной инициативы COVAX в мае 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca и в июне 950 тыс. доз вакцины Pfizer.

Читайте такжеУкраїна отримала 370 тисяч нових доз вакцини AstraZenecaКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«В целом планируется поставка в Украину в рамках механизма COVAX бесплатно по меньшей мере 8 млн доз вакцин. К нам уже поступили 117 тыс. доз вакцины Pfizer, сегодня мы получили 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio в рамках этой инициативы», - заявил он.

Также Ляшко отметил, что 21 апреля программа COVAX направила Министерству здравоохранения письмо о том, что «до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1 млн 400 тыс. доз вакцины, до конца июня мы должны получить еще 950 тыс. доз вакцины Pfizer».

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Вчера, 23 апреля, в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

С начала прививочной кампании от коронавируса привито 508 тыс. 046 человек.

Главные новости Украины и мира на утро 23 апреля

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Автор: Константин Гончаров