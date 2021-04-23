Врач ответила на вопросы украинцев о COVID-19.

Часто после переноса коронавируса украинцы получают довольно сложные осложнения для здоровья.

Инфекционист Оксана Выговская на телеканале "Украина 24" ответила на вопросы зрителей о вакцинации от COVID-19 и о коронавирусной болезни.

Так, одна из зрительниц обратилась с вопросом, можно ли вакцинироваться после осложнений от коронавируса, а именно - синдрома Гийена-Барре. Эксперт отметила, что синдром Гиена-Барре (о котором шла речь - ред.) - довольно редкое осложнение, оно может быть после коронавирусной болезни.

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"У меня вопрос: как давно переболел человек и сколько времени прошло? Синдром полностью прошел или есть остаточные явления? Если времени прошло хотя бы 3-4 месяца, вакцинироваться можно, если есть остаточные явления, надо делать прививки позже, то есть полностью восстановиться", - отметила врач.

Часто украинцы также жалуются на провалы в памяти после перенесенного "ковида" и их очень беспокоит, восстановится ли память. Врач отметила, что это так называемый постковидный синдром, или лонг-ковид.

"Сейчас об этом многие знают. Различные проявления этого синдрома, интересно, что он может быть даже после легкого протекания болезни, даже через несколько месяцев возникают проблемы со здоровьем. Проблемы с памятью появляются потому, что коронавирус нейротропный, то есть наша нервная система к нему чувствительна. Все восстановится, просто нужно время", - подчеркнула Выговская.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. За последние сутки прививки получили еще 16 169 человек. Некоторых женщин интересует вопрос вакцинации беременных.

Так вот, по словам инфекциониста, на сегодня при беременности прививка противопоказана, как и детям.

"Но можно делать прививки беременным из критических групп, например, медработникам. Тогда решение должен принимать семейный врач. Это так называемая прививка с оговорками, когда нужно взвесить риски и пользу вакцинации. Если беременная не из группы риска, я бы не рекомендовала прививку", - отметила врач.

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Автор: Виктория Гордиенко