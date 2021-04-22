Организованные коллективы в Украине, которые имеют в штате более 50 человек, желающих вакцинироваться от коронавируса, могут записаться в очередь на получение прививок.
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", - написал он.
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Заявку на коллективную вакцинацию можно оставить через контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19.
Для записи компания должна выполнить следующие условия:
- оставить заявку через контакт-центр;
- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
- составить поименные списки желающих вакцинироваться;
- обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.
Ляшко добавил, что одна бригада за день может сделать около сотни прививок - это стоит учесть при подаче заявки.
"Если желающих привиться в организованном коллективе менее чем пятьдесят, советуем записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Дия" или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19", - отметил он.
Коронавирус в Украине: статистика
- В Украине за сутки обнаружено 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников. За сутки госпитализированы 3 904 человека; выписано из больниц 5 250 человек; зафиксировано 470 летальных случаев; выздоровели 18 831 человек.
- Вакцинировали за вчера еще 14 тысяч украинцев.
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