Стать в очередь можно при наличии в коллективе более 50 человек, желающих получить прививку.

Организованные коллективы в Украине, которые имеют в штате более 50 человек, желающих вакцинироваться от коронавируса, могут записаться в очередь на получение прививок.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", - написал он.

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Заявку на коллективную вакцинацию можно оставить через контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19.

Для записи компания должна выполнить следующие условия:

оставить заявку через контакт-центр;

определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

Ляшко добавил, что одна бригада за день может сделать около сотни прививок - это стоит учесть при подаче заявки.

"Если желающих привиться в организованном коллективе менее чем пятьдесят, советуем записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Дия" или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19", - отметил он.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за сутки обнаружено 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников. За сутки госпитализированы 3 904 человека; выписано из больниц 5 250 человек; зафиксировано 470 летальных случаев; выздоровели 18 831 человек.

Вакцинировали за вчера еще 14 тысяч украинцев.

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Автор: Юрий Годован