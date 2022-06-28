Если война продлится еще дольше, из Украины уедет еще больше людей.

Если война продлится два года, из Украины за границу навсегда уедут до 5 млн граждан.

Об этом директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Главный фактор - продолжительность горячей фазы войны. Если это закончится к концу года, я думаю, что мы потеряем примерно 500-600 тысяч населения. Это много, но это не катастрофа. Если война будет продолжаться, горячая фаза, скажем, 2 года, то это может быть до 5 миллионов", - сказала Либанова.

По ее словам, если война продлится еще дольше, уедет еще больше людей.

"Во-вторых: когда рано или поздно закончится действие ограничений на выезд мужчин 18-60 лет, то воссоединение семей состоится не в Украине, а за рубежом", - отметила академик.

Либанова отметила, что значительно более сложным является вопрос внутренней миграции, ведь не факт, что люди, которые приехали на относительно безопасные территории из восточных и северных областей Украины, вернутся домой.

"Ведь Россия никуда не денется, она останется нашим агрессивным соседом. И все люди, которые будут возвращаться, уехавшие из Черниговской, Сумской, Харьковской областей, будут понимать, что возвращаются в опасную зону. Тот бизнес, который уехал, будет понимать, что должен вернуться в опасную зону. Поэтому я не убеждена в том, что мы сможем восстановить довоенное размещение населения, бизнеса", - резюмировала директор Института демографии и социальных исследований.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за войны более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более 5 млн из них выехали за границу.

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