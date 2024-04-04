Речь идет о гражданах, которые не явились в центры комплектования после того, как им дали повестку.

В ТЦК и СП Львовской области рассказали, как регион саботирует мобилизацию. Оказывается, с начала 2024 года на Львовщине около 2 146 мужчин не появились в центрах комплектования, хотя им прислали повестку.

Об этом учреждения сообщили Tvoemisto.tv. Там говорят, что за указанное время успели разыскать и забрать в ТЦК 1 226 уклонистов. Остальных найти не удалось, ведь многие украинцы обманывают органы не актуальными данными о месте своего проживания и регистрации.

Также некоторые просто забывают обновить о себе информацию, или же находятся заграницей и тому подобное.

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"Многие из поданных в розыск не проживают по месту регистрации, выехали за пределы Львовской области, работают в других областях Украины и т.д.", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине уже вынесли более тысячи приговоров мужчинам, которые пытались уклониться от мобилизации. Это статистика 2023 года, однако такая негативная тенденция сохраняется и в текущем году. Украинцы придумывают различные методы, чтобы избежать армии. Есть показательный случай во Львовской области.

Мужчина пытался избежать армии - его причина - религия

В марте на Львовщине судебный приговор получил мужчина, который пытался избежать армии, объясняя свое отсутствие в ТЦК религиозными убеждениями. Скандал произошел после того, как мужчина уже получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию. Узнав, что является пригодным для армии, украинец не пришел в ТЦК.

Он утверждал, что у него есть жалобы на здоровье, которые почему-то не учла комиссия. Также он объяснил, что не может брать в руки оружие, поскольку это неприемлемо для него как для верующего.

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