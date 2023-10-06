На данный момент известно о 52 погибших и шестерых раненых. Сегодня одна из тяжелораненых пришла в себя.

Число погибших от ракетного удара по селу Гроза Харьковской области может увеличиться, поскольку обнаружены неопознанные останки тел. Об этом сообщил врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона.

По его информации, обнаружены изуродованные тела людей, погибших в результате ракетного удара по магазину и кафе, где были поминки по умершему.

"Были изуродованы тела, и их забрали на судебно-медицинскую экспертизу в Харьков. И мы понимаем, что, исходя из того, что есть останки тел, которые не опознаны, количество жертв увеличится", – добавил он.

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Канашевич отметил, что сейчас власти работают с родственниками погибших по поводу похорон.

"Местная власть встречается с родственниками и обсуждает этот вопрос, потому что решение будут принимать они. Тем более, что у нас погибли целые семьи, и мы ждем, когда приедут родные и близкие для того, чтобы все эти вопросы выяснить", - добавил он.

По его словам, поскольку есть большое количество жертв, то тела будут выдавать родственникам постепенно, поэтому об общих похоронах в селе речь не идет. Он заверил, что власти будут помогать в организации похорон.

Канашевич также рассказал, что по состоянию на сегодня есть шесть раненых, четверо из которых – в тяжелом состоянии.

"Сегодня утром одна женщина, которая была в тяжелом состоянии, пришла в себя. Наши врачи - молодцы, будем надеяться, что им удастся поставить людей на ноги", - подчеркнул врио начальника Купянской РВА.

Кровавый обстрел села Гроза Харьковской области - детали

Вчера, 5 октября, оккупанты ударили ракетой по селу Гроза Харьковской области. Она попала по магазину и кафе, где проходили поминки по погибшему еще в начале полномасштабного вторжения военному – его тело эксгумировали и перехоронили.

Сейчас известно о 52 погибших в результате удара, среди них - 8-летний мальчик.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что остатки завалов еще будут пересевать, поскольку там могут быть останки тел людей.

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