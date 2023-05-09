Мужчина отметил, что чудом удалось избежать жертв и массовых разрушений.

В ночь на 9 мая российская ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего пострадала 32-летняя женщина. Избежать жертв и масштабных разрушений удалось благодаря стечению ряда обстоятельств.

Владелец одной из разрушенных квартир на третьем этаже Денис Гороховский сообщил, что в момент удара в его квартире никого не было.

"Во-первых, боевая часть ракеты не сдетонировала. Во многом благодаря типу дома. Были бы бетонные перекрытия, подъезда могло не быть и жертв было бы куда больше. Во-вторых, на этаж ниже была спальня маленького ребенка и чудо, что фрагмент ракеты остановился на моем этаже, а не пошел дальше", - рассказал мужчина в комментарии ТСН.

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По его словам, пострадала женщина, которая жила в квартире на последнем четвертом этаже

"Женщину ударной волной отбросило и на нее упала мебель. Есть ряд травм, но она уже сегодня утром выписалась из больницы. Чувствует себя нормально", - отметил Гороховский.

При этом он указал, что в одной из комнат его квартиры нет потолка, в других же комнатах ущерб меньше.

Удар РФ по Днепру в ночь на 9 мая - что известно

Россияне в ночь на 9 мая ударили по украинским городам ракетами. Только по Днепроперовской области оккупанты выпустили восемь ракет.

Украинские защитники воздушного командования "Восток" сбили все российские ракеты, но обломки упали на четырехэтажный дом в Днепре. В результате пострадала 32-летняя женщина, ее госпитализировали с травмами.

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