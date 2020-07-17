Убийство сотрудника СБУ в Киеве: стали известны детали преступления

Убийство следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины правоохранители на данный момент рассматривают как разбойное нападение.

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, причастным к убийству сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к совершению разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесению ему тяжкого телесного повреждения, приведшего к наступлению смерти (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 июля около 23:30, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом.

Указывается, что один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.

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По результатам проведенных комплексных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению этого преступления, и задержать их.

«Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение», - отметили в прокуратуре.

В ходе осмотра по месту жительства задержанных изъяты банковская карточка потерпевшего, его документы и сумка. Также установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

Сейчас в суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Оболонского управления полиции ГУ НП в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Оболонском районе Киева нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного, который занимался делами, касавшимися вопросов нацбезопасности.

16 июля председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что виновные в убийстве Закладного задержаны.

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