Обвиняемый в организации убийства "Сармата" прокомментировал возмущение его отдыхом у моря

Ранее суд разрешил Евгению Бродскому поехать на оздоровление в Бердянск на 5 дней, сменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха.

Обвиняемый в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко на позывной «Сармат» бизнесмен из Днепра Евгений Бродский прокомментировал свой отдых у моря. Именно за это суд изменил ему адрес ночного домашнего ареста с Днепра на базу отдыха. Это вызвало возмущение у собратьев «Сармата», которые голодают 14 день.

Об этом он рассказал в комментарии hromadske.

«Я не понимаю почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей — у меня малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно и дал на это разрешение», — сказал Бродский и добавил, что считает себя невиновным и будет доказывать это в суде.

Читайте такжеК Стерненко ночью опять приходили полицейские

«Тем более, я уже более года нахожусь на ночном домашнем аресте. В дневное время я передвигаюсь, занимаюсь работой. Ни одного нарушения с моей стороны нет. Я хочу доказать свою невиновность, в чем я уверен, и это все покажет время», — сказал Бродский.

Ранее суд разрешил Евгению Бродскому поехать на оздоровление в Бердянск на 5 дней, сменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха. Побратимы убитого «Сармата», которые голодают уже 14 день, возмутились таким решением. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четверых обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест. Прокуратура настаивала на рисках побега, давлении на потерпевших и свидетелей. Впрочем, на последнее судебное заседание обвиняемые появились с группой поддержки.

Евгений Бродский, по данным следствия, является обвиняемым соорганизатором убийства, который финансировал преступление. В частности, в разговорах других фигурантов преступления речь идет о $1000. Именно к нему якобы обратился Михаил Сигида после получения заказа на убийство Олешко, а тот нашел Виктора Власюка, который, будучи лидером Днепровской ОПГ, предоставил людей-исполнителей. Сам Бродский свою вину отрицает, хотя не исключает знакомство с Сигидой и Власюком.

29 мая суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых в убийстве Виталия Олешко: Михаила Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.

Участника боевых действий на востоке Украины Виталия Олешко на позывной «Сармат» убили двумя выстрелами в спину и голову днем 31 июля 2018 года возле собственного отеля в Бердянске, где он жил со своей семьей. Подозреваемых исполнителей преступления задержали в тот же день (Артем Матюшин, Николай Дубина, Александр Обухов, Максим Владимеренков). В конце августа Артем Матюшин дал обличительные показания на предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram