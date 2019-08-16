ГБР начинает расследование убийства «Сармата»

Открыли уголовное производство в отношении сотрудников Нацполиции, которые, предположительно, знали о подготовке убийства, но бездействовали.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту скрытия сотрудниками Нацполиции особо тяжкого преступления и злоупотребления служебными полномочиями.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной «Сармат») – общественного активиста, ветерана АТО, но скрыли этот факт и не предупредили его, - пишет Варченко.

Напомним, Виталий Олешко был убит во дворе своего дома 31 июля 2018 года из двуствольного ружья.

Варченко также отметила, что в ходе досудебного расследования следователям предстоит выяснить, правда ли сотрудники Нацполиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом, по ее словам, могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли меры, предусмотренные законодательством, чтобы предупредить это преступление.

Досудебное расследование открыли по ч. 2 ст. 364 УКУ – злоупотребление властью или служебным положением, а также ст. 396 УКУ – скрытие преступления.