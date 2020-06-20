Убийство полицейского в Днепре: подозреваемого взяли под стражу

19 июня в Днепре во время задержания злоумышленника погиб полицейский.

В Днепре подозреваемому в убийстве полицейского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Читайте такжеВ Днепре застрелили полицейского: истекая кровью, он все же задержал подозреваемого (фото)Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

«49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога», - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, 19 июня в Днепре было совершено разбойное нападение: нападавший, угрожая потерпевшему оружием, завладел большой суммой денег. Во время отработки города, с целью задержания злоумышленника, полицейские увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя, правоохранители решили доставить его в отделение полиции на автомобиле злоумышленника. Во время движения последний достал из-под сиденья пистолет Макарова и произвел несколько выстрелов в оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского, который сидел рядом. Затем злоумышленник направил оружие в полицейского Богдана Черепия, который сидел за рулем. Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге забрать оружие у нападающего. Когда злоумышленнику надели наручники, Дарвин Потуданский умер на руках у своего напарника. Задержанным оказался ранее не судимый житель Днепра.

С места происшествия изъяли пистолет Макарова, из которого убили сотрудника полиции, а также сумку с деньгами, похищенными во время разбойного нападения.

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