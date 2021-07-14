На заседании суда выяснилось, что оба свидетеля - глава полиции Киевской области Андрей Небытов и следователь - не явились на заседание, поскольку находятся в командировках, несмотря на то, что это уже не первая их неявка в судебный зал.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов спрятался от участия в судебном заседании по убийству Ирины Ноздровской в зоне ООС.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялось очередное заседание Шевченковского райсуда, которое рассматривает дело по обвинению Юрия Россошанского в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской из-за мести.

Представители потерпевшей - дочь Ноздровской Анастасия и родители Ноздровской - уже достаточно давно заявили ходатайство о допросе Небытова, а также следователя Лидии Лучинской в суде в качестве свидетелей, поскольку они убеждены, что указанные лица прибегли к фальсификации материалов уголовного производства. В частности, побудили Россошанского взять всю вину на себя, в то время как потерпевшие убеждены, что Россошанский не сам убивал Ирину Ноздровскую, а делал это еще минимум с двумя людьми, и что к этому могут быть причастны сотрудники полиции.

Однако на заседании выяснилось, что в последние дни Небытов направил в суд три сообщения. В первых двух он заявил, что руководителем Нацполиции командирован в зону проведения ООС и попросил о видеосвязи с судом. А в третьем сообщении вообще попросил о переносе заседания с его участием.

Лучинская также сообщила суду, что сейчас находится в командировке в Житомире, и также попросила о дистанционном участии в суде.

В то же время защитники обеих сторон - семьи Ноздровской и Россошанского - настаивали на личном участии обоих свидетелей в суде.

Поэтому суд распорядился принять меры по обеспечению явки свидетелей на следующее заседание, которое должно состояться 21 июля.

Кроме того, на заседании суда допросили судебно-медицинского эксперта Василия Шевчука, который исследовал тело Ноздровской после того, как его нашли в реке 1 января 2018 года.

Следует отметить, что в показаниях эксперта Шевчука адвокаты обеих сторон увидели несовпадение во многих вещах. В частности, Шевчук настаивал, что удары Ноздровской ножом наносило одно лицо, одним орудием преступления. В то же время характер ран на теле свидетельствует о том, что они могли наноситься различными орудиями преступления (ножами), и что нож, который приобщен к материалам дела, по своим характеристикам не соответствует ширине и глубине ранений, полученных Ноздровской.

Также эксперт затруднился ответить на вопрос, почему при массивной и внезапной кровопотере в результате ранения на месте, где, по словам Россошанского, он убил Ноздровскую, не было следов крови, в то время как, по выводам экспертизы, Ноздровская потеряла более 5 литров крови из-за того, что были повреждены артерии и вены на шее.

Также эксперт не смог объяснить, откуда взялись травмы тупым предметом на теле Ноздровской, которые она получила еще при жизни.

Кроме того, обе стороны поставили под сомнение заключение эксперта, что смерть Ноздровской наступила именно 29 декабря 2017 года, поскольку некоторые признаки, которые нашли на трупе Ноздровской, как выяснилось в суде, могут свидетельствовать о том, что ее смерть наступила и 30, и 31 декабря. То есть это может опровергать версию обвинения, что Россошанский сам ее убил и отнес к реке тело в полутора километрах от места убийства на остановке в селе Демидов, где проживала Ноздровская и где проживает семья Россошанского.

Следует также отметить, что сегодня Анастасия Ноздровская - дочь погибшей - попросила в суде охрану для себя в связи с тем, что на минувшей неделе ей в соцсетях начали угрожать сотрудники полиции Киевской области, в частности, и помощница Небытова. На это суд отметил, что в свое время распорядился принять меры безопасности по отношению к родителям и дочери погибшей.

На это Ноздровская-младшая заявила, что фактически она не имеет никакой охраны. А в силу того, что живет за городом, то тем более опасается за свою жизнь.

В результате суд распорядился направить обращение в Главное управление Нацполиции для того, чтобы обеспечить Ноздровской-младшей охрану.

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Убийство Ирины Ноздровской - что известно

Ирина Ноздровская была убита по версии следствия 29 декабря 2017 года своим односельчанином Юрием Россошанским.

Убийство произошло на почве мести за то, что Ноздровская не позволила в свое время освободить из тюрьмы сына Россошанского, который еще раньше совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской.

Ирина Ноздровская добилась того, что Апелляционный суд вернул Дмитрия Россошанского в тюрьму. Он смог выйти из тюрьмы по амнистии в 2020 году.

Семья Ноздровских убеждена, что в полиции Киевской области заставили Россошанского оговорить себя для того, чтобы выгородить других пока неустановленных участников убийства Ирины Ноздровской.

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Автор: Дмитрий Хилюк