Журналисты и правозащитники призывают украинскую власть обеспечить прозрачное расследование убийств журналистов, установить и назвать заказчиков.

В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция памяти Георгия Гонгадзе и других убитых украинских журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции принимали около 40 человек, подавляющее большинство из которых журналисты.

Убитых украинских журналистов почтили минутой молчания.

В начале акции писательница, журналистка, ведущая Елена Гусейнова заявила, что известны имена трех исполнителей убийства Гонгадзе, которые осуждены, но до сих пор официально неизвестно имя заказчика.

"Либо мы его знаем, но никакие правомочные движения относительно названия этого имени не могут быть реализованы", - сказала она и добавила, что это касается не только дела Гонгадзе.

Гусейнова отметила, что мониторинговые и правозащитные организации, которые занимаются свободой слова, не готовы сейчас назвать точное количество украинских журналистов или журналистов, которые погибли в Украине в результате своей профессиональной деятельности. "Но предполагают, что эта цифра больше, чем 10, и счет идет на десятки", - сказала она.

Украинский политик, правозащитник, многолетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины I, II и IV созывов ВР, Герой Украины Степан Хмара об убийстве Гонгадзе заявил: "Стыд и грех падает на украинское общество, что до сих пор юридически заказчик этого страшного резонансного преступления, которое имеет очень негативные последствия для украинского общества, до сих пор юридически не признан. Хотя все прекрасно знают, кто заказчик".

Хмара напомнил, что в независимой Украине первой жертвой среди журналистов стал Вадим Бойко, которого убили, но дело не расследовано.

Журналист, телеведущий Егор Чечеринда подчеркнул, что Гонгадзе убили за его позицию и за то, что тот не имел страха. В то же время, по его убеждению, смерть Гонгадзе была небесполезной не только для украинской журналистики, но и для украинского общества.

"Почему? Потому что именно тогда, наверное, мы все и власть поняли, что украинцы, украинские журналисты готовы умереть, причем мученически умереть... Что украинцы готовы пойти на мученическую смерть ради свободы", - отметил Чечеринда и напомнил, что Гонгадзе убивали вчетвером, правоохранители во главе с генералом МВД Алексеем Пукачем, который сейчас находится за решеткой.

Главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева напомнила, что в июле 2016 года был убит журналист Павел Шеремет.

"Спустя четыре года мы не знаем ни заказчиков, ни даже исполнителей этого преступления... То, что произошло в декабре 2019 года на брифинге, где присутствовали президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, до сих пор вызывает очень много вопросов по презумпции невиновности и доказательствам, которые есть у следствия в отношении вины тех людей, которые являются подозреваемыми по этому делу", - сказала Мусаева.

Исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова считает, что одна из задач украинского общества - защитить журналистов и журналистику, потому что она защищает демократию.

В свою очередь, Оксана Мамченкова, которая координирует Премию имени Георгия Гонгадзе, зачитала от имени украинских медийщиков и правозащитников обращение по случаю 20-й годовщины убийства Гонгадзе, в котором говорилось о том, что журналисты не должны подвергаться нападениям, притеснениям и становиться жертвами убийств, а дела против исполнителей и заказчиков должны быть расследованы, а не сфабрикованы правоохранительными органами.

"Требуем от украинской власти обеспечить прозрачное расследование этих дел, установить и назвать заказчиков убийств и не допустить выхода на свободу исполнителей, чья причастность доказана", - говорится в заявлении.

Дело Гонгадзе: что известно

Основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по заключениям экспертов, мог принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году на Киевщине.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

11 сентября 2020 года адвокат Татьяна Костина заявила, что из материалов уголовного производства по убийству журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала Министерства внутренних дел Алексея Пукача о том, что к этому делу причастны экс-президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

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Автор: Виталий Саенко