Убийство Фарион: адвокат ответил, может ли подозреваемый мобилизоваться в ВСУ

В статусе подозреваемого, говорит Игорь Сулима, сделать это невозможно.

Адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион, Игорь Сулима рассказал, сможет ли он просить о своей мобилизации в ряды Сил обороны Украины.

"Сейчас он в статусе подсудимого. Следовательно, не может быть мобилизованным до приговора суда", - рассказал адвокат в комментарии "Апострофу".

Впрочем, после приговора суда Зинченко может получить такое право. По закону, даже если суд признает Зинченко виновным в убийстве, на мобилизацию в армию не имеют право заключенные, которые убили от двух человек.

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Сулима подчеркнул, что представленные сейчас следствием доказательства не доказывают вину его подзащитного.

"В любой западной стране дело с такими доказательствами развалилось бы сразу", - отметил Сулима.

По его словам, еще надо дождаться результатов экспертиз. Сам Зинченко своей вины не признает.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

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