Убийство Екатерины Гандзюк: Мангеру назначили меру пресечения

Соответствующее решение принял Печерский районный суд в ночь на 19 июня.

Главному фигуранту в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонской облгосадминистрации Владиславу Мангеру назначили меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля без возможности внесения залога.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд в ночь на пятницу, 19 июня, сообщают "Ґрати".

Читайте такжеНа Майдане зажгли файеры в день рождения Екатерины Гандзюк (фоторепортаж, видео)

Арест Мангера также прокомментировали на Facebook-странице "Кто заказал Катя Гандзюк?": "Прокурор Андрей Синюк сообщил, что судья изменила Мангеру меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога. Спасибо всем за поддержку! Ждем обвинительный приговор".

Как сообщал ранее УНИАН, Печерский суд третий день пытается избрать меру пресечения Владиславу Мангеру. Главу Херсонской облгосадминистрации подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Прокуратура жалуется, что сторона защиты умышленно затягивает дело и требуют, чтобы Мангера взяли под стражу без права внесения залога. Рассматривать это ходатайство начали после обеда, когда главному подозреваемому в убийстве Гандзюк второй раз отказали в отводе судьи.

16 июня подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера задержали в херсонской больнице и привезли в Киев для избрания меры пресечения.

31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападающий ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на оконченное умышленное убийство.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram