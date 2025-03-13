Премьер-министр Великобритании также отметил, чем сейчас необходимо заняться союзникам Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его не удивляет отказ Кремля от поддержанного США предложения о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной. Отвечая на вопрос о том, что, по его мнению, должно произойти дальше, премьер-министр сказал, что необходимо сохранять фокус на достижении прочного и безопасного мира в Украине.

"Именно этого мы все хотим. Меня не совсем удивляет, что Россия заняла такую позицию. Они дали это понять предельно ясно. Они заявляли об этом неоднократно", - отметил он, передает The Telegraph.

Когда его спросили, не возлагает ли президент США Дональд Трамп слишком большие надежды на Путина, Стармер ответил, что всегда чувствовал и надеялся, что по итогам "мяч" окажется на стороне России и давление переключится на нее. В частности, он считает, что это произошло после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

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Премьер-министр Великобритании добавил, что Путин "проходит проверку", а его сопротивление гарантиям безопасности "лишь укрепляет уверенность" в том, что если сделка не будет подкреплена гарантиями безопасности, он в конечном итоге ее нарушит.

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Ранее УНИАН сообщал, что Британия помогла Украине и США достичь договоренностей в Джидде. В течение последней недели европейские лидеры во главе с британским премьером Киром Стармером активно работали над тем, чтобы восстановить доверие между США и Украиной. Стармер назвал достигнутые договоренности "выдающимся прорывом".

Кроме того, Мелони будет избегать саммита Стармера по миротворцам в Украине. Она сообщила членам своего ближайшего окружения, что ее "не убедила" целесообразность отправки европейских войск для обеспечения прекращения огня в Украине.

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