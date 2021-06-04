Чтобы остаться в Испании, Шарию придется просить о политическом убежище.

У блогера Анатолия Шария, которого подозревают в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан, 12 июня истекает срок действия вида на жительство в Испании. Поэтому он скоро может переехать в Россию.

Об этом сообщает у себя на Facebook-странице журналист Сергей Иванов.

«Итак, 12 июня этого года у подозреваемого в государственной измене Шария истекает срок действия вида на жительство в Испании и он должен получить новый. С получением нового вида возникли проблемы после ареста имущества Шария по делам об отмывании денег», - пишет он.

Чтобы остаться в Испании, напоминает Иванов, ему придется просить о политическом убежище, «что, в свою очередь, существенно усложняет позиция властей Литвы, которая официально признала Шария персоной, которая представляет угрозу безопасности государства-члена ЕС».

"Прогнозирую релокацию супругов экскрементоворов в Россию, более того, они уже сами об этом намекают», - подытожил журналист.

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Дело против Шария

16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария. Первое заседание суда по этому делу состоялось 6 апреля. На заседании адвокат заявил отвод судье.

В свою очередь Партия Шария подала в ОАСК иск в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправными действия управления относительно составления и отправки в Минюст письма о нарушении Партией Шария украинского законодательства.

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Автор: Денис Прядко