Журналист жестоко оскорбил человека в военной форме.

Украинский журналист Дмитрий Гордон устроил перепалку в центре Киева с человеком в военной форме, жестоко оскорбив его, указав на отсутствие зубов.

Видео перепалки опубликовали в сети. Сообщается, что Гордон лично приехал на Крещатик, чтобы демонтировать стенд с его изображением, на котором было написано, что он - российский пропагандист.

В ходе перепалки журналист посоветовал своему оппоненту "сначала вставить зубы".

Сообщается, что после этого конфликта Гордон пофотографировался с прохожими, сел Mercedes и уехал.

Гордон рассказал, почему ни один из его сыновей не на фронте

Как писал УНИАН, не так давно Гордон рассказывал, почему ни один из его троих совершеннолетних сыновей сейчас не на фронте.

По его словам, все они живут за границей. А старший не мог бы служить из-за проблем со здоровьем: "Что касается двух других моих детей… Они оба рождены не в Украине, Лев у меня гражданин Соединенных Штатов Америки. Они живут в Америке много лет. Учились - один в Англии учился еще в школе, потом в университете в Англии… Оба живут в Америке, они рождены не в Украине".

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