У журналиста семеро детей, в частности, трое совершеннолетних сыновей.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своей семьей и ответил, почему ни один из его троих совершеннолетних сыновей сейчас не на фронте.

По его словам, все его трое сыновей – Ростислав, Дмитрий и Лев – живут за границей. А старший не мог бы служить из-за проблем со здоровьем.

"У старшего моего сына заболевания очень тяжелое, с которым не то что на фронт, ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей… Они оба рождены не в Украине, Лев у меня гражданин Соединенных Штатов Америки. Они живут в Америке много лет. Учились – один в Англии учился еще в школе, потом в университете в Англии… Оба живут в Америке, они рождены не в Украине", – заявил Гордон в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

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Дети Гордона - что известно о семье журналиста

55-летний украинский журналист Дмитрий Гордон – отец 7 детей от разных браков (Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Елизавета (1999), Лев (2001), Санта (2012), Алиса (2016), Лиана (2019). Трое младших детей рождены в браке с журналисткой Алесей Бацман.

Известно, что старший сын журналиста Ростислав окончил Киевский институт международных отношений, средний Дмитрий – Музыкальный колледж Беркли в Бостоне.

В 2021 году Гордон рассказывал в интервью, что его старший сын работает в YouTube, средний – композитором в Голливуде. А младший – Лев – живет вместе с братом в Лос-Анджелесе и делает первые шаги в карьере.

Однако накануне Гордон делился, что он сам содержит свою большую семью, которая сейчас живет за границей. По его словам, для этого приходится продавать свои автомобили – средств не хватает. Он также рассказал, что его медиабизнес подвергся атаке российских ботов, что также урезало прибыль.

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