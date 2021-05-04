Одна из блогерш назвала себя с подругой "малолетними дурочками".

Две блогерши, которые оскандалились своим поведением на Пасху в киевской церкви Рождества Христова, извинились.

Соответствующее видео опубликовало столичное издание "Информатор".

Одна из них назвалась Евой и уточнила, что инцидент произошел 1 мая.

"Я задула свечу. Я хочу искренне попросить прощения у людей, чьи чувства я задела. Я не думала, что все это будет столь массово и кто-то из посторонних людей об этом узнает. Мне правда очень жаль, что в столь светлый праздник Пасхи вы должны наблюдать, как две малолетних дурочки зашли в церковь и начали просто творить какую-то хр*нь", - заявила она. И добавила, что они с подругой не употребляли наркотики, но выпили "по бутылке пива на человека".

Вторая блогерша, назвавшаяся Настей, также решила извиниться.

"Мне очень жаль, что так получилось. Я показала себя с ужасной стороны. Это была глупость, которую мы не обдумали. Я хотела бы попросить прощения у всех, чьи чувства я задела", - утверждает она.

Что произошло

На днях в Киеве девушки зашли в церковь Рождества Христова, что на Подоле, и начали задувать там свечи, пить алкоголь и курить электронные сигареты. После всем этим поделились в соцсетях, вызвав волну негодования.

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Автор: Юрий Годован