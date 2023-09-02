Освобождая помещение, представители УПЦ МП оставили после себя голые стены: позабирали всю мебель и иконы, сняли люстры и шторы с окон.

Журналисты показали бывшую резиденцию митрополита УПЦ МП Онуфрия на территории Киево-Печерской Лавры. В трехэтажном здании, помимо личных покоев, есть большая сауна, переговорные комнаты и ряд других помещений.

Представители УПЦ МП провели в Лавре ряд реконструкций и застроек, которые не были согласованы с местными властями, несмотря на то, что территория святыни - заповедная зона, рассказал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий в интервью "Схемам".

В частности, речь идет о бывшей резиденции предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия, к которой ранее не допускали журналистов. Сейчас это здание предоставили в пользование новому наместнику Лавры архимандрита Авраамию.

Это трехэтажное здание на территории заповедника в нижней Лавре. Там расположены частные покои, а также ряд помещений, в том числе и те, где ранее проходил Священный синод Московского патриархата.

Также те, где уже во время полномасштабного вторжения проводили молебны за русских военнопленных. В то же время, за украинских воинов молебнов не проводилось ни разу. Кроме того, в здании есть большое помещение сауны из нескольких комнат.

Архимандрит показал журналистам, что представители УПЦ МП, освобождая помещение, позабирали всю мебель и иконы и даже поснимали люстры и шторы из окон, оставив после себя голые стены.

Изгнание "бесов" из Киево-Печерской Лавры

Во время последней службы в храме Киево-Печерской Лавры митрополита Онуфрия и его свиту выпроводили с территории святыни под возгласы "Онуфрия - на обмен" и "Онуфрия - на нары". Сопровождающие митрополита оттесняли собравшихся у Лавры активистов от него. Впоследствии в УПЦ МП заявили, что это была "провокация участников незаконно митинга".

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