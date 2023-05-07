В УПЦ МП назвали это "провокацией".

В субботу, 6 мая, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий провел службу в храме Киево-Печерской Лавры.

Когда Онуфрий вместе со свитой выходил с территории храма, его уже ждали активисты. На видео, которое опубликовал активист Андрей Смолий, можно увидеть, как Онуфрий садится в машину под крики толпы "Онуфрия на нары" и "Онуфрия на обмен". Сопровождавшие его лица оттесняли собравшихся у Лавры от митрополита.

В УПЦ МП назвали это "провокацией" от "участников незаконно митинга". На месте проведения акции присутствовала полиция диалога.

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Митрополит УПЦ МП Онуфрий - последние новости

На протяжении последних недель появлялись сообщения о том, что у главы УПЦ МП Онуфрий до сих пор есть гражданство страны-агрессора и он лжет, что отказался от него.. Расследователи из "Украинской правды" установили, что митрополит и еще более 20 Попов УПЦ МП имеют паспорта РФ и российские загранпаспорта.

Онуфрий публично заявил, что якобы сейчас у него только украинский паспорт, не отрицая, что имел российское гражданство.

Правдивость этих слов сразу поставили под сомнение. Подтверждений тому, что митрополит российской церкви лишился паспорта РФ, не нашли – его нет в базе аннулированных паспортов МВД России.

Пока продолжается судебное разбирательство по выселению УПЦ МП из помещений Киево-Печерской Лавры, представители российской церкви продолжают свое пребывание на ее территории. В частности, Онуфрием проводятся службы в храмах, расположенных здесь (в частности, в храме в честь Агапита Печерского).

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