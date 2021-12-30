Украинец своей кровью написал на стенах камеры имя палача, отметила омбудсмен.

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке в "следственном изоляторе" из-за постоянных пыток совершил попытку самоубийства украинский активист Григорий Синченко, который уже в третий раз находится в плену боевиков.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что коренной дончанин был студентом Симферопольского университета, где учился на политолога. После временной оккупации Крыма отказался писать заявление о переводе в российский вуз, из-за этого был отчислен.

В 2016 году Синченко приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника, и 2 декабря был задержан вооруженными людьми по обвинению в работе на Украину.

По информации Денисовой, в "СИЗО" в Донецке, куда поместили Синченко, он пережил жестокие пытки: его подвешивали за наручники, били до потери сознания и пропускали сквозь тело ток. Во время одной из пыток он получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло туберкулез. Парня удалось освободить во время большого обмена в декабре 2017 года.

Однако Синченко решил отомстить за все то, что пришлось пережить в плену, и снова уехал в Донецк. Там в октябре 2019 года он устроил акцию против пыток - взорвал станцию сотового оператора "Феникс". Видео выложил в YouTube, подписав: "Это сделано с целью привлечь внимание к нечеловеческим пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи".

Читайте такжеУкраинский музыкант, захваченный в плен боевиками, в критическом состоянии – омбудсменСинченко сразу же задержали сотрудники так называемого "Министерства государственной безопасности", и он во второй раз оказался в плену. В конце мая 2020 года парню удалось сбежать из донецкого изолятора временного содержания, но через месяц его снова задержали.

"Синченко фактически в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации. Жестокие пытки довели его до попытки самоубийства. Находясь в полном отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры "СИЗО" №5 имя палача – Стас Кошевой", – сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что такие действия в отношении Синченко являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 1977 года и Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.

Уполномоченный обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой содействовать оказанию медицинской помощи и освобождению Синченко.

Напомним, в конце 2020 года было известно, что на захваченной части Донбасса в плену находились по меньшей мере 234 украинца, а в тюрьмах России и оккупированного Крыма удерживали около 99 граждан Украины, из них 76 человек – крымские татары.

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