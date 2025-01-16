Начальница Алешковской городской военной администрации рассказала, с чем сталкиваются украинцы фактически на линии разграничения.

2024 год стал еще одним тяжелым испытанием для Олешковской громады, которая находится на временно оккупированном левом берегу Херсонской области. После того, как правый берег Херсонской области был освобожден ВСУ, эта громада стала фактически линией разграничения, а населенные пункты, которые в нее входят, буквально исчезли с карты Украины, заявляет начальница Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко. В частности, в Крынках нет ни единого уцелевшего здания.

"Есть проблема зарядить мобильный телефон или иметь связь, чтобы соединиться даже с родными, не говоря уже об органах власти. Поэтому информация становится все более ограниченной", - отметила она в интервью "Радио Свобода".

По словам Гасаненко, самым тяжелым периодом для местных жителей Алешковской громады можно назвать времена ротаций российских оккупантов, так как новые российские военные, оказавшиеся там, пытаются что-нибудь украсть и над кем-нибудь поиздеваться.

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"Ну и со слов самих жителей - сложно тогда, когда обстрелов нет. Потому что все эти обстрелы дают надежду на то, что территория будет освобождена", - рассказывает чиновница. Кроме того, жителям Олешек практически недоступна гуманитарная помощь. Там отсутствует энерго-, газоснабжение, а также водоснабжение после разрушения Каховской ГЭС.

В некоторых населенных пунктах люди пользуются частными скважинами, но о качестве воды в них ничего неизвестно. Магазинов там всего несколько, как и аптек.

"Процесс поставки [лекарств и продуктов] влияет на уровень цен. Все, что продается в Алешках, имеет непомерно завышенную цену, даже по сравнению с временно оккупированными Скадовском и другими территориальными громадами", - отметила Гасаненко. Об экстренной медицинской помощи "вообще речь не идет".

Что еще известно о Херсонской области во время войны

Ранее УНИАН сообщал о рассказе военных об истинной цели высадки в Крынках. "Конечная задача была - космос: выход на Крым. Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам - от Корсунки и до Олешек. А второго эшелона нет", - объясняет офицер 36-й бригады морпехов.

Кроме того, как сейчас выглядит Каховское водохранилище, разрушенное оккупантами. На том месте, где когда-то было это водохранилище, вырос густой лес до высоты 4 метров.

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