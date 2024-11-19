Небольшой плацдрам на левом берегу на самом деле никогда не был самоцелью операции.

В июле этого года украинский плацдарм в Крынках был окончательно ликвидирован. Настоящей целью этой операции была попытка пробиться в Крым, но замысел провалился. Об этом говорится в материале "Украинской правды".

По словам собеседников издания среди офицеров и солдат, причастных к битве в Крынках, к проведению десантной операции Украину подталкивала Великобритания, хотя главная инициатива, конечно, была за Киевом. Британцы, которые собаку съели на морских операциях, продвигали идею, что украинских морпехов надо вывести из донбасских степей и использовать по назначению - проводить операции на воде.

Некоторые морпехи-офицеры в общении с УП выразили убеждение, что высадка на левом берегу планировалась на лето 2023 года, но операцию пришлось отложить аж на осень из-за подрыва Каховской ГЭС.

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По словам собеседников УП, задачей максимум этой операции был выход к Перекопскому перешейку - воротам в Крым. Для этого морпехам надо было преодолеть аж 80 километров оккупированной территории.

"Конечная задача была - космос: выход на Крым. Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам - от Корсунки и до Олешек. А второго эшелона нет. То есть что они все в одну полосу растянуты", - объясняет офицер 36-й бригады морпехов.

Более приземленной выглядела задача минимум - расширить херсонский фронт и оттянуть на него силы противника с Запорожского направления и Донетчины.

В начале этой операции украинские морпехи пытались закрепиться в трех местах на левом берегу Днепра - возле Антоновского железнодорожного моста, между селами Песчановка и Подстепное, а также в селе Крынки. Примерно через неделю - две после начала операции морпехи оставили первые два плацдарма и сфокусировались на Крынках, где удалось достичь наибольшего успеха. Однако за все 9 месяцев село ни разу так и не перешло под полный контроль морпехов.

А уже зимой 2023-2024 года, когда россияне подтянули резервы, ситуация на плацдарме в Крынках стала еще тяжелее для украинских сил.

"Где-то с конца зимы - с начала весны стало вот очень грустно. Фактически, лодки уже не доходили до левого берега. На переходе из Днепра в Конку уже были пристреляны входы. В какой-то момент ни одна лодка не смогла пройти. И все поняли, что мы больше не можем забрать оттуда наших людей. Своим последним людям мы сбрасывали жилеты дронами, и они возвращались вплавь", - рассказывает офицер-морпех.

Тогда же зимой 2024-го Генштаб начал постепенно выводить морпехов с левого берега. Последние бойцы оставили Крынки в июле 2024-го.

Таким образом, украинским силам не удалось углубиться в оккупированную территорию даже на несколько километров. Главным достижением операции собеседники УП называют уничтожение большого количества оккупантов и их техники. Однако точные цифры остаются неизвестными - Генштаб их засекретил.

Битва за Крынки: что известно

Как писал УНИАН, высадка украинских сил на левом берегу Днепра началась в середине октября 2023 года и совпала по времени с началом битвы за Авдеевку. В первой половине июля этого года стало известно, что украинские силы полностью покинули левый берег.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что за время боев в Крынках погибли 262 украинских солдата, еще 788 формально считаются пропавшими без вести.

По подсчетам OSINT-аналитика, который действует в Твиттере под псевдонимом Naalsio, за время битвы в Крынках ВСУ потеряли всего 37 единиц техники (в частности, 3 танка и одну БМП), а россияне - 233 единицы техники (в частности, 23 танка и 73 БМП). Потери живой силы осинтеры подсчитать не смогли.

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