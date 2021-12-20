Некоторым сотрудникам работодатели оплачивают саббатикал, узнали журналисты.

В Украину заходит западный тренд на саббатикал – творческий отпуск, который работники берут, когда устают, "выгорают" или просто хотят подумать о том, куда дальше двигаться.

Теперь и в Украине компании позволяют сотрудникам идти на каникулы на несколько месяцев или даже на год, говорится в сюжете "2+2".

Журналисты узнали, что некоторые работодатели даже оплачивают такие каникулы, и в основном такое практикуют в сфере IT и в творческой индустрии.

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"Если в краткосрочном периоде... – это... дополнительная нагрузка на людей в команде, но в долгосрочной перспективе имеем отдохнувшего лояльного человека, который вернулся, у него снова горят глаза...", – сказала ресурсный менеджер одной из IT-компаний Екатерина Становая.

Законодательство Украины пока что не приспособлено к саббатикалу, потому что Кодекс законов о труде, который работает в нашей стране, приняли еще около 50 лет назад.

"Зародилось такое явление (саббатикал – Ред.) в Гарварде, где профессора, работавшие шесть лет в университете, могли на год сделать паузу. Впрочем, корни уходят еще дальше, можно вспомнить и римского императора Диоклетиана (22 декабря 244 – 3 декабря 311 – Ред.), который так устал от политики, что просто метнулся выращивать капусту", – отмечается в сюжете.

Раньше стало известно, что в мире у молодежи появился новый тренд – миллионы людей показательно саботируют работу и увольняются. Молодежь, в частности, массово увольняется в Германии, в США, Японии и Китае.

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Автор: Екатерина Присяжнюк