Компании, которые не соблюдают правила, будут нести ответственность в виде штрафов.

Парламент Португалии одобрил новый трудовой закон о работе из дома, который вводит дополнительную защиту для работников, выполняющих свою работу вне помещений компании.

В португальском правительстве социалистов отметили, что обновленное законодательство является ответом на тенденцию увеличения количества сотрудников, которые работают дома из-за пандемии COVID-19. Поэтому возникла необходимость адаптировать трудовое законодательство, пишет Associated Press.

Обновленные правила предусматривают штрафы для компаний за нарушение приватности работников и их семей в нерабочее время. Также они должны компенсировать работникам расходы, связанные с работой дома, такие как электроэнергия или интернет.

Согласно новым правилам, компании должны избегать контактов с работниками в нерабочее время, за исключением исключительных обстоятельств.

При этом, по крайней мере каждые два месяца работники должны встречаться со своим руководством, чтобы предотвратить их одиночество.

В то же время парламентарии не поддержали поправку, которая позволяла работникам отключать рабочие сообщения и устройства в нерабочее время.

Компании, которые не соблюдают правила, будут нести ответственность в виде штрафов.

Как пишет Euronews, принятые парламентом поправки не будут применяться к компаниям с менее чем 10 сотрудниками.

Обновленное законодательство также дает право родителям маленьких детей работать из дома, не договариваясь об этом заранее со своими работодателями, пока ребенку не исполнится 8 лет.

Отмечается, что Португалия была первой европейской страной, которая изменила правила удаленной работы вследствие пандемии COVID-19 в январе этого года.

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Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, рост продолжительности рабочей недели до 55 часов и более повышает риск инсульта на 35%, риск смерти от ишемической болезни сердца - на 17%.

Исследование проводилось на фоне пандемии коронавируса, которая "пролила свет на управление рабочим временем": по данным ВОЗ и МОТ, пандемия может способствовать тенденции к увеличению рабочего времени. "Удаленная работа стала нормой во многих отраслях, часто стираются границы между домом и работой", - пояснил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Автор: Александр Топчий