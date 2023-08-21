Общая стоимость арестованных активов и имущества составляет около 1 млрд грн.

В Украине арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина - начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Общая стоимость арестованных активов и имущества составляет около 1 млрд грн, сообщили в Службе безопасности Украины. В частности, в список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.

Так, среди арестованного имущества дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тыс. квадратных метров.

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По данным СБУ, заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения выехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.

"Таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве. Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе", - рассказали в ведомстве.

Следовательно, часть этих денег направлялась в бюджет России в виде уплаты налогов и сборов.

Во время обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, правоохранители обнаружили российскую военную форму, запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу РФ, врученные Капашину в Кремле сувенирную продукцию и награды.

Сейчас продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 111 - 1 (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора), ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Заморозка активов российской элиты

Как сообщал УНИАН, в конце июля стало известно, что в Чехии заблокировали активы приближенного к президенту РФ Владимиру Путину российского олигарха Владимира Евтушенкова. Его имущество в Карловых Варах оценивается более чем в 500 миллионов крон (около 20 миллионов долларов).

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