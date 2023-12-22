Обнародованный тендер новосозданного "Агентства оборонных закупок" на приобретение 1016 пикапов для Вооруженных Сил Украины содержит признаки непрозрачности, и есть основания полагать, что он мог готовиться от одного крупного поставщика. Об этом в авторской колонке для издания "Цензор" пишет аналитик ОО "Антикоррупционный блокпост" Роман Портянко.

По словам эксперта, ожидаемая стоимость закупки пикапов составляет 1,7 млрд гривен, в пересчете на один автомобиль получается примерно 43 000 долларов, что вызывает подозрение в том, что цена завышена в два раза.

"Ожидаемая стоимость закупки автомобилей тоже довольно странная, сумма вроде бы предварительная, однако сразу прописана вплоть до копеек, и это явно не случайно", - пишет аналитик.

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По его словам, даже если в эту цену входит стоимость некоторого дополнительного оборудования (лебедка и прицепное устройство), это явно не та цена одной машины, которую заявило "Агентство оборонных закупок". К тому же, в тендерной документации нет информации ни о спецификации, ни о стоимости этого дополнительного оборудования.

Аналитик указывает на то, что недавно фонд "Вернись живым" закупил 15 новых пикапов для бригады Нацгвардии "Азов" по 831 тыс грн за один автомобиль, или около 22 тыс долл. Это вдвое дешевле заявленной стоимости одного пикапа тендера Минобороны.

Он обращает внимание на тот факт, что победитель торгов должен поставить сразу все внедорожники до 15 марта 2024 года без разбивки на партии, то есть, на выполнение заказа у победителя будет 2,5 месяца. В такие сроки, очевидно, не сможет уложиться ни один поставщик, чтобы быстро законтрактовать такое количество внедорожников и уложиться в необходимые сроки поставки.

"Выполнить требования тендера и одновременно завезти в Украину 1016 пикапов одной партией смогут далеко не все компании. Как именно будут завозиться пикапы одной партией до марта? Морем довольно рискованно, по суше - также под вопросом из-за блокады границы соседями. Только если пикапы уже не стоят где-то возле границы, или вообще уже не находятся в Украине", - утверждает эксперт.

Он предполагает, что условия "первого тендера по стандартам НАТО" с самого начала могли прописываться под конкретного поставщика, которому еще раньше могли быть известны условия, необходимое количество автомобилей, и который готовился к участию заранее.

"К примеру, новый внедорожник Мицубиси L-200 в розницу в Украине можно приобрести за цену от 36 до 38 тыс. долларов. Кроме того, когда речь идет об оптовой закупке 1016 пикапов, то в пересчете на один автомобиль она должна быть ниже, чем розничная цена на рынке, и от количества автомобилей цена должна наоборот снижаться", - аргументирует Роман Портянко.

Эксперт подытоживает, что новосозданное Агентство оборонных закупок в начале своей работы начинает с фактического скандала, и в этой ситуации власть в лице Министерства обороны и новоназначенный министр наоборот должны быть заинтересованы, чтобы не опозориться на пикапах, как на яйцах "по 17 гривен".