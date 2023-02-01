Координационный центр "Помогаем. Побеждаем" компании "ТЕДИС Украина" выполнил бесплатную доставку по заказу общественной организации "Львовский оборонный кластер". Из Львова в Херсон была доставлена партия бронежилетов для защиты работников критической инфраструктуры при исполнении служебных обязанностей. Это первый опыт сотрудничества Координационного центра "Помогаем. Побеждаем" и общественной организации "Львовский оборонный кластер".

Начиная с 31 марта 2022 года, когда компания "ТЕДИС Украина" создала Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи, было выполнено 150 заявок и перевезено около 215 тонн груза от благотворительных фондов и волонтерских организаций. Это продукты питания (в том числе детские), средства гигиены, бытовая химия, одежда, медикаменты.

Среди заказчиков логистических услуг по бесплатной доставке гуманитарной помощи такие благотворительные фонды как "Каритас Украины", "Let's help" "Твоя опора", "Starenki", "Полевая кухня Б-50", Stay Safe UA и "Расти в семье". За время работы Координационного центра "Помогаем. Побеждаем" география доставок охватила такие области, как Киевская, Черниговская, Львовская, Тернопольская, Сумская, Харьковская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская и Полтавская, а также города: Запорожье, Полтава, Винница, Днепр и Хмельницкий.

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Напомним, что Координационный центр "Помогаем. Побеждаем" в декабре 2022 года попал в каталога благотворительных фондов и организаций, который создан ESG Хабом Европейской Бизнес Ассоциации.