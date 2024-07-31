Военно-учетный документ в электронной форме имеет ту же силу, что и бумажный.

Военно-учетный документв электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR кодом имеет одинаковую юридическую силу с обычным военно-учетным документом в бумажной форме. Соответствующее официальное разъяснение предоставил Директорат цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны.

"Военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК и СП, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефоны, планшеты), на которых может быть установлено приложение Резерв+ и которые имеют камеру", - говорится в сообщении.

Кроме того, как пояснили в Минобороны, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме.

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"Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный)", - добавили в министерстве.

Электронные военные докмуенты

Как сообщал УНИАН, отныне военно-учетный документ с QR-кодом можно получить на портале "Дія". Пресс-служба "Дії" проинформировала, что документ с "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение "Резерв+". Так каждый может проверить корректность информации в реестре "Оберіг", в частности о бронировании.

Чтобы получить документ, нужно, в частности: авторизоваться на портале "Дія"; выбрать сервис Военно-учетный документ; подать заявление; подписать заявление электронной подписью.

После этого в течение 10 минут документ появится в кабинете гражданина на портале "Дія".

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