Собаки залечивают душевные раны, становятся поводырями и задерживают террористов.

В кинологическом центре в Межигорье готовят собак для военнослужащих, среди которых есть раненые и те, кто нуждается в психологической реабилитации. Об этом говорится в сюжете "1+1".

Кинологический центр в Межигорье, который когда-то принадлежал президенту-беглецу Виктору Януковичу, теперь готовит собак для военнослужащих. Удивительные животные умеют танцевать, учатся считать, отличать "справа" от "слева" и тому подобное.

В кинологическом центре воспитывают разных собак - немецких овчарок, тибетских мастифов, чихуахуа. Есть среди них такие, которые предназначены для психологической реабилитации украинских военных. Среди таких "клиентов", например, солдат с позывным "Еж", который защищает страну, но сейчас после ранения на реабилитации. Собаки помогают ему залечивать душевные раны. По его словам, тяжело видеть, как теряешь близких друзей, а огромные добрые псы поднимают настроение.

Среди воспитанников центра - овчарка Дина, которую готовят поводырем для девушки, потерявшей зрение. Дина может выбирать безопасный путь, чтобы человек не споткнулся о преграду, знает, как перевести человека по "зебре" и тому подобное.

"Животными здесь занимается Петр Вергела, с животными-реабилитологами он впервые столкнулся, когда служил в кинологическом подразделении ООН", - говорится в сюжете.

По его словам, в частности, психотерапию можно начинать с маленькими породами, потому что даже некоторые бойцы-киборги боятся собак. Специалист продемонстрировал чихуахуа, которая танцует на задних лапках и дружит с енотом, который живет с ней в одном помещении.

Как пояснил Вергела, присутствие других зверей нужно, чтобы собака стала хорошим бойцом, научилась не отвлекаться на постороннее. Например, бежала не за котом, а за террористом, а на минном поле не "рванула" за зайцем.

"С одними собаками бойцы проходят терапию после боев, а других тренируют для работы на передовой", - говорится в сюжете.

Отмечается, что до 2014 года в центре готовили исключительно собак-охранников для Януковича. По словам Вергелы, этот кинологический центр единственное место, куда тот мог приехать без охраны, даже несколько раз в день.

По словам специалиста, для подготовки одной собаки нужен минимум год и ориентировочно 200 тысяч гривен - это расходы на содержание и зарплаты кинологам. Ранее деньги компенсировали за счет посещения Межигорья, а сейчас - на энтузиазме. При этом потребность, в частности, на поводырей растет, уже есть очередь из бойцов, потерявших зрение на войне.

Ранее УНИАН рассказывал о самых популярных породах собак - тех, которые встречаются в домах по всему миру. Среди них - французский бульдог, который, по мнению экспертов, является отличным выбором для городских жителей.

А также - лабрадор ретривер, золотистый ретривер, а немецкая овчарка является самой популярной породой среди полицейских собак, поскольку трудолюбивая, преданная и смелая. Они замечательные рабочие члены общества. Но и дома они идеальные нежные охранники.

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