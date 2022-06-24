Минзащиты окружающей среды начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник.

Кабинет министров принял решение создать парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения на территории правительственной резиденции "Межигорье".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Минзащиты окружающей среды ... начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник...Уже в ближайшее время излюбленное место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, к примеру, как "Феофания", "Мариинский парк" или "Голосеевский лес", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы правительственная резиденция "Межигорье" официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минзащиты окружающей среды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.

Межигорье:

Имущество государственной резиденции "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010-го по 2014 год проживал Янукович, было арестовано судом в июле 2015 года.

В начале июля 2018 года суд передал "Межигорье" в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

НАБУ расследовало дело о завладении Януковичем резиденцией "Межигорье" с декабря 2019 года. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, его сына — по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ.

В январе 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала САП в заочном содержании под стражей Януковича.

7 октября 2021 года суд заочно арестовал Януковича в деле о "Межигорье".

13 октября 2021 года сына Януковича заочно арестовали по делу о "Межигорье".

29 декабря 2021 года НАБУ закончило расследование завладения Януковичем "Межигорьем".

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