Sustainability Awards 2024: Метинвест попал в финалисты Reuters за программу реинтеграции ветеранов

Это ведущая мировая награда, которой отмечают лидерство в области устойчивого развития бизнесов.

Группа Метинвест вошла в короткий список номинантов одной из самых уважаемых мировых премий в области устойчивого развития Reuters: Sustainability Awards.

Компания попала в финал с проектом "Путь героя: экосистема по интеграции ветеранов Метинвеста": он претендует на победу в номинации "Разнообразие, равенство и инклюзия". Победителей определят в октябре, во время гала-церемонии в Лондоне.

Проект "Путь героя: экосистема по интеграции ветеранов Метинвеста", номинированный на награду - это комплексная программа с перечнем направлений действий, которой руководствуется компания при возвращении бывших военных на работу. Всего в Метинвесте уже более 1 000 ветеранов приступили к работе, в то же время 8 000 тысяч сотрудников компании защищают Украину от российского вторжения в рядах ВСУ.

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Премия Reuters: Sustainability Awards - ведущая мировая награда, которой отмечают лидерство в области устойчивого развития бизнесов. Это больше чем признание лучших стратегий устойчивого развития, потому что награду получают те, кто действительно влияет на бизнес, общество и окружающую среду, создавая новый формат ведения бизнеса в XXI веке. В течение последних 14 лет премия служила ориентиром для компаний во всем мире.

В 2024 году определят 16 победителей в четырех главных направлениях устойчивого развития бизнеса: "Климат и природа", "Стратегии и лидерство", "Стимулирование социальных изменений" (в эту категорию входит награда за "Разнообразие, равенство и инклюзию") и "Отчетность и инвестиции". Среди претендентов на награды - такие всемирно известные бренды, как Amazon, General Electric, Lotus, Lenovo, Verizon, Bayer и другие.

"Для Метинвеста внесение в список финалистов всемирно признанной награды - это прежде всего оценка той работы, которую выполняют на наших предприятиях менеджеры, руководители, рядовые сотрудники, каждый день принимающие в семью ветеранов, возвращающихся с войны. Реинтеграция бывших военных - это одновременно и вызов, и возможность для компании. Это наше будущее и путь для каждого крупного украинского бизнеса. Метинвест готов быть проводником этого направления в Украине, ведь каждый шестой наш сотрудник сейчас в рядах ВСУ", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Напомним, ранее компания Метинвест попала в пятерку лучших работодателей Украины. Также она победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях - социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности обучении и переквалификации. Так, желание получить высшее образование в университете Метинвест Политехника в этом году выразили более 15 ветеранов.