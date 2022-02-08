Размер залога составляет 718 тыс. грн.

Бывший судья Николай Чаус внес залог, чтобы выйти из-под домашнего ареста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника УНИАН, Чаус вчера внес средства залога, размер которого составляет 718 тыс. грн.

Вместе с тем, в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда отметили, что пока официального подтверждения от бухгалтерии суда в отношении залога у них нет.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении $150 тыс. взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

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В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в одну из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные по его похищению и лишению свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

4 августа ВАКС избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

15 ноября прокуроры направили обвинительный акт в отношении Чауса в Высший антикорсуд для рассмотрения по существу.