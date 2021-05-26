Десять "криминальных авторитетов", к которым Украина применила санкции, принудительно вернули в страны их происхождения.
Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
"Уже 27 "криминальным авторитетам" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. Десятерых принудительно вернули в страны их происхождения. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
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Среди "авторитетов", которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине, есть несколько так называемых "смотрящих".
Отмечается, что все они подозреваются в уголовных процессах, большинство из них находятся в местах лишения свободы.
Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное.
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