Кроме того, 27 лицам из санкционного списка отменили разрешения на проживание в Украине.

Десять "криминальных авторитетов", к которым Украина применила санкции, принудительно вернули в страны их происхождения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"Уже 27 "криминальным авторитетам" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. Десятерых принудительно вернули в страны их происхождения. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

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Среди "авторитетов", которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине, есть несколько так называемых "смотрящих".

Отмечается, что все они подозреваются в уголовных процессах, большинство из них находятся в местах лишения свободы.

Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное.

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Автор: Антонина Доломанжи