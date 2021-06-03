По ее словам, дело о непосредственных исполнителях преступления сейчас находится в суде.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, когда будут какие-то результаты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она заявила в прямом эфире шоу "Право на владу".

По ее словам, дело о непосредственных исполнителях преступления сейчас находится в суде.

"Если мы говорим сейчас о непосредственных исполнителях -дело в суде. Исход дела в суде будет именно тогда, когда суд закончит слушание дела, а потом будет апелляция", - сказала Венедиктова.

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Дело Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

В настоящее время Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Олег Давыгора