Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили

Все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Полиция Киева отстранила правоохранителей, которые били участника акции в поддержку Сергея Стерненка, проведет по данному факту служебное расследование и передаст его результаты Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Украинской правде".

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"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышение силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти двое лиц отстранены от несения службы", - сказал Крищенко.

Он добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично его разместить, чтобы правоохранители имели возможность как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

Сегодня, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирает меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек.

При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.

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