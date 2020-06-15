Суд над Стерненко: из райотдела полиции отпустили всех задержанных во время стычек - нардеп

Из здания полиции вышли Александр Кирьяков, Виталий Овчаренко, Николай Выговский, Андрей Мартыненко и Антон Коваленко.

Народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что из Шевченковского райотдела полиции отпустили Александра Кирьякова - пятого задержанного под зданием Шевченковского районного суда Киева, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Несколько часов назад из здания полиции вышли Виталий Овчаренко, Николай Выговский, Андрей Мартыненко и Антон Коваленко.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко меры пресечения перенесли на 15 июня.

Следователь СБУ просит суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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